Tarihinde ilk defa 1.Lig'de mücadele eden ve 19 maçta topladığı 33 puanla 4.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü çok kritik bir maça çıkacak.

Son oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve attığı 35 golle ligin en çok gol atan ikinci takımı konumunda bulunan Çorum FK, Cumartesi günü saat 16.00'da kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak ama satılan bilet sayısının çok düşük olması hem gerçek Çorumspor taraftarlarını hem de spor camiasını derinden üzüyor.

SADECE 1079 BİLET SATILDI

Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre Göztepe maçına sadece 1079 bilet satılırken, Göztepe ise kendisi için ayrılan biletlerin neredeyse tamamını tüketti.

Yıllarca 1.lig özlemi çeken Çorum'un Süper Lig'e yükselmesine bu kadar yaklaşmışken, şehrin takımına sahip çıkması gerekiyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Çorum'a geldiğini düşünmek çok büyük bir hayal ama bu hayalin gerçekleşmesine sadece 15 maç kaldı ve Çorum FK çok iyi durumda. Kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi işler başarıldı.

1.Lig bile hayalken artık Süper Lig hayalleri kuruyoruz ama şehrin sessizliği çok acı veriyor.

TAKIMA SAHİP ÇIKIN

Her maç öncesi satılan biletleri gördükçe 'Bu şehir Süper Lig'i hak etmiyor' şeklinde yorumlanırken, şehrin yöneticilerinin, idari amirlerinin, ileri gelenlerinin takıma sahip çıkması ve şehri havaya sokması gerekiyor.

Her maçı en az 10 bin kişi oynanamız gerekiyor. En azından önemli maçlarda stadyumu doldurarak destek olmamız lazım.

Haydi' Göztepe maçında herkes stattaki yerini alsın. Takımımıza sahip çıkalım