Ahlatcı Çorum FK’nın Bodrum FK ile oynadığı maçta bu sezonun seyirci rekoru kırıldı.

Karşılaşmaya turnikelerden giriş yapan taraftar sayısı 12 bin 677 kişi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamala göre Maraton tribününe 3342 biletli 25 davetiyi olmak üzere 3.367 taraftar giriş yaptı.

Engelli tribününe 47 genele 737 taraftar giriş yaparken güney kale arkasına 2138 biletli taraftar 300 davetiyeli taraftar giriş yaptı.

Kapalı sağ ve sol tirübüne 1141 biletli 52 davetiye, kuzey kale arkasına 3251 biletli 75 davetiyeli, misafir tribününe 29 VİP A, B, C ve D tribünlerine ise 1335 biletli 205 davetiyeli taraftar girdi.

Toplam giriş yapan taraftar sayısı 12 bin 677 olarak bu sezonun rekoru olarak kayıtlara geçti.