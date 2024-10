Çorum'un Oğuzlar ilçesi son yıllarda su sporları, yamaç paraşütü ve eşsiz doğa manzarası ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bölgenin turizm cenneti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çorum'un Oğuzlar ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Obruk Barajı havzasında bulunan Oğuzlar ilçesinde, belediyenin hazırladığı proje ile yamaç paraşütü parkuru ve bazı koylarda kamelyalar oluşturuldu. Baraj, kıyı tesisleri ve piknik alanları gibi projelerle turizme açıldı. Obruk Barajı'yla birlikte havzanın manzarası da görenleri kendine hayran bırakıyor. Çorumlular hafta sonu ilçeye giderek şehrin gürültüsünden uzaklaşarak kendilerini doğanın kucağına bırakıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirleriyle Altınkoz Tesisleri'nde bir araya gelen Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, yapılan çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Oğuzlar'ın cevizi ile ünlü bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Cebeci, “Coğrafi işaretli Oğuzlar cevizimiz var. Kaliteli cevizin yanı sıra Oğuzlar bünyesinde Obruk barajı, yaylalar ve doğal güzellikleri barındırıyor. Oğuzlar'ın yaylalarıyla barajıyla turizm sektöründe yerini almasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yamaç Paraşütü festivalimizi yaptık. İlçemiz Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak ender alanlardan birisine sahip. Tekke Dağ paraşüt alanımızda ilk festivalimizi gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da her yıl geleneksel hale getireceğiz. Fakat yaylalar sadece paraşüt alanı olarak değil karavan parkları, çadır parkların kurulabileceği ve insanlarımızın konaklayabileceği yerler haline getirilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bölgede Çağıltepe seyir teras bölgemiz var. Burada yapacağımız çalışmalarımızın içerisinde yayla kamplarımız olacak. ATV turlarımız, motocross alanları oluşturacağız” diye konuştu.





“Yüzer havuz projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz”

Oğuzlar Belediyesi olarak yüzer havuz projesini hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Mustafa Cebeci, “Çorum denizi olmayan bir il. Baraj bölgesinde yüzer havuz projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çorum halkının tatil yapabilmesi için göl kenarına bungalov evleri, karavan park, kamp çadır alanları yapacağız. Yamaç paraşütü için alan yaptık. Sırada Obruk barajına yüzer havuz yapmak var. Seyir terasımız ve bir de ilçemizin maden suyu bölgesi var. Oğuzların derdi sadece Oğuzları ilgilendirmiyor. Oğuzlarda bölgesel bir turizm alanı oluşturmak için devlet erkânının valimizin, milletvekillerimizin de bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu bölgenin turizm açılması için de sahil yolumuzun kesinlikle yapılması gerekiyor. Sahil yolunun iki önemli yanı var birisi Osmancık, Kargı, Dodurga ve civar köyleri diğer taraftan da Oğuzlar-İskilip bağlantısını kurarak hem ticari noktada ulaşımı kısaltacağız hem de Obruk barajını etrafını turizme açmış olacağız. Oğuzların, Çorum'a bölgesel bir katkı sağlaması lazım. Çünkü İç Anadolu'da ve Çorum'da Oğuzlar gibi bir bölgemiz yok” ifadelerini kullandı.





“Oğuzlar'a sahip çıkılmalı”

Çorum'un Oğuzlar'a sahip çıkması gerektiğini anlatan Başkan Cebeci, “Oğuzlar o kadar değerli ki, Belediye başkanı olarak ben bunu açıkça söylüyorum, Oğuzlar belediye başkanlarının inisiyatifine terk edilmemeli. Çorum, Oğuzlara sahip çıkmalı. Burada yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerden sadece Oğuzlar halkı faydalanmayacak. Çorum halkının tamamının faydalandığı tatil yöresi haline getirmek zorundayız. Biz hedeflerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bunların gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Devlet erkanından da bu noktada bize destek vermelerini istiyoruz. Daha önceki görevim nedeniyle Türkiye'de gezmediğim il kalmadı. Gezdiğim yerlerde gördüğüm güzelliklerin burada da olmasını istiyorum. Kastamonu'daki seyir terasının bir benzeri Oğuzlarda da olmalı. Elazığ Keban barajındaki, Ermenek'teki yüzer havuz bir benzeri de burada da olsun. Oğuzlar fazlasıyla bunu hak ediyor. Makamlar ve mevkiler benim için önemli değil. Makam sevdası olan bir insan değilim. İdealist bir insanım. Buna göre çalışmalarımı ve yaşamımı devam ettireceğim. Bir dahaki dönemin hesabını yapmadan ben çalışmaya devam edeceğim. Olması gereken yerde siyaset yapmak istiyorum. Oğuzların turizme açılması noktasında başarılı bir grafik ortaya konacağına inanıyorum” dedi.



“Oğuz adasını belediye olarak işletmeye hazırız”

Hitit Üniversitesi'nin ilçedeki Oğuz adası projesi kapsamında bölgeye kurduğu tesisle ilgili de açıklama yapan Başkan Cebeci, “Bu tesis yıllardır burada bekliyor. Atıl durumda duruyor. Bizim bu tesisin istenilen şekilde tamamlanarak projenin hayata geçirilmesi arzu ediyoruz. Eğer hizmete açılmayacaksa, belediye olarak biz burayı işletmeye hazırız. İlçede rektörlüğün teknesi var. Atıl durumda bekliyor. Devletin yatırımları atıl vaziyette durmasın. Bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulsun. 10 yıllık proje halen tamamlanamadı. Ne zamana kadar bekleyecek, ne olacak. Edindiğimiz bilgilere göre, Hitit Üniversitesi'nin Çorum'daki projelerinin hepsinin tamamlanmasının ardından burasının hayata geçirileceği söyleniyor. Ne kadar bekleyeceğiz? Bu projeler tamamlanana kadar Oğuz adasındaki tesiste ömrünü tamamlamış olacak. Bu konuya da el atılması gerekiyor. Oğuz Adası'nın ilerisinde birde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait tesisler var. Orası da atıl durumda duruyor. Tesisler yapılmış ancak hizmete alınmadı. En azından orası da faaliyete geçirilmeli. Devletimizin yaptığı hizmet neden atıl dursun. Neden halkımızın hizmetine sunmayalım” şeklinde konuşmasını sürdürdü.





“Doğa tutkunlarını Oğuzlar'a bekliyoruz”

Doğa ve spor tutkunlarını Oğuzlara davet eden Mustafa Cebeci, “Oğuzlarla ilgili sosyal medyada “Burası Alaçatı değil, Oğuzlar, Burası Fethiye değil Oğuzlar” paylaşımlar yapılıyor. Doğru ilçemiz bir Alaçatı veya Fethiye değil fakat kendine has güzellikleri olan bir yerleşim yeri. Burası paraşütçülerin de ifade ettiği için Fethiye'ye rakip olacak bir bölge. İlçemize Türkiye'nin her yerinden doğa severleri bekliyoruz. Buraya gelsinler tekne turu yapsınlar. Kanoyla gezsinler. Kamp yapsınlar. Burasını turizm cenneti haline getirmeyi hedefliyoruz. Bütün doğaseverleri hava sporlarıyla ilgilenenleri oğuzlarımıza bekliyoruz. Ayrıca Altınkoz tesislerimizi geliştirme noktasında önümüzdeki yıl bungalov evler ve yan tarafında da kır restorandı için çalışmalarımız var. Projelerinin onaylanmasının ardından her iki bölgeyi de halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.