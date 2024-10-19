Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan asfalt çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu.

Duman, bölgedeki altyapı ve ulaşım projelerini yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bu çalışmalar, ilçenin sanayi kapasitesini artırma ve bölgeye yatırım çekme amacıyla hayata geçiriliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devam eden asfalt çalışmaları, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için büyük önem taşıyor. Sanayi bölgesinin üretim kapasitesini artıracak bu projeyle birlikte, yolların modernizasyonu ve güvenliği sağlanacak. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, incelemelerinde şu açıklamayı yaptı: “Asfalt çalışmaları, bölgenin sanayi alanındaki gelişimi için kritik bir öneme sahip. Yatırımcılarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalara hız verdik. Amacımız, daha modern ve erişilebilir bir sanayi bölgesi oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak.”

YATIRIMCILAR İÇİN AVANTAJLAR ARTIYOR

Osmancık OSB’de yapılan bu çalışmalar, yatırımcılar için önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle asfaltlama faaliyetleri, ulaşımın hızlanması ve lojistik süreçlerin daha verimli hale getirilmesi açısından büyük fayda sağlayacak. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde yatırımcıların ilgisini çekiyor.