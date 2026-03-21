Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arca Çorum FK’nın geçen hafta Esenler Erokspor’u 2-1 yendiği maçta yaşanan saha olayları ve taraftar kaynaklı disiplin ihlalleri nedeniyle ağır yaptırımlar uyguladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı kapsamında kulübe saha olayları nedeniyle 110 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise 140 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün D4-D5, VIP A ve Batı Kapalı Sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine, aynı müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan Atakan Akkaynak'a 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, söz konusu tribünlerde bulunan taraftarlar, Arca Çorum FK’nın bir sonraki iç saha maçına giriş yapamayacak.