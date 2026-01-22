Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Çorum Şube Başkanı Abdullah Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak Türk bayrağına yapılan hain saldırıyı kınadı.

Yılmaz; “Yüce Türk milletinin bağımsızlığının, birliğinin ve sembolü olan şehitlerimizin aziz hatırasının sembolü olan şanlı Türk bayrağımıza Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” dedi

Şanlı ay yıldızlı bayrağın bin yıldır şüheda kanı ile sulanmış bu toprakların tapusu, uğruna canlar alınmış kutsal bir değer olduğunu belirten Yılmaz;

“Türk bayrağına uzanan bütün kirli eller milletimizin onuruna, devletimizin egemenliğine, şehitlerimizin bizlere ve gelecek nesillere olan emanetine uzanmıştır. Bu tarz hain girişimler Türk milleti ve devletinin sarsılmaz iradesi karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de asla amacına ulaşamayacaktır.

Dün olduğu gibi bugün de bilinmelidir ki bu vatan, bu devlet ve şanlı ay yıldızlı bayrağımız sahipsiz değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her kademesinde görev yapmış vatan savunmasını ve ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasının hayatının şerefi kabul etmiş emekli uzman erbaşlar olarak devletimizin ve milletimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri ve arkasında yer alan şer odaklarını lanetliyor, yetkili makamları bu provakatif eylemi gerçekleştirenler hakkında en ağır hukuki işlemlerin uygulanması noktasında takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Bayrak bir milletin şerefidir ve onur timsalidir. Bayrağa yapılan saygısızlık millete yapılmış sayılır.” ifadelerini kullandı