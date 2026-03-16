ABD'nin İran'ın petrol deposu olan Harg Adası'nı vurmasının ardından benzin fiyatları yükselişini sürdürdü.

ABD benzin vadeli işlemleri, Orta Doğu savaşının küresel arzı ne kadar süreyle aksatabileceğini değerlendiren yatırımcılar arasında, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan galon başına 3 doların üzerine çıktı.

Çatışma üçüncü haftasına girdi ve petrol altyapısını riske atarak Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına neden oldu. Geçen Cuma günü ABD, İran'ın petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ettiği Basra Körfezi'ndeki önemli bir karakol olan Harg Adası'ndaki askeri tesislere saldırdı ve Tahran'ın boğazdan geçişe müdahale etmesi durumunda adanın da vurulabileceği uyarısında bulundu.

Çorum'da bugün itibariyle benzinin litresi 62.96, motorinin litresi ise 67 lira 61 kuruştan satılıyor.