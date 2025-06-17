AK Parti Çorum Millitvekili Yusuf Ahlatcı illimizdeki kampı tamamlayan Özel Sporcular Yüzme Milli takım kampını son günde ziyaret etti.

Sekiz gün Çorum’da bu yıl yapılacak Özel Sporcular Avrupa ve 2028 Los Angeles Olimpiyat hazırlıkları kapsanında kampa giren milli takımı AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve beraberinde Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Anitta Otel’de ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Yusuf Ahlatcı yüzme milli takımı teknik heyeti ile çalışmalar hakkında bilgiler aldrı ve milli takımı Çorum’da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yüzme Milli takımı Teknik Heyeti de Çorum’da yaptıkları kampın son derece iyi geçtiğini ve kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Ziyaret sırasında Yüzme milli takımının Çorumlu antrenörü Çetin Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a kampa gösterdikleri ve destekleri nedeni ile teşekkür plaketi verdi.