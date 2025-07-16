Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarındaki ilk özel maçta dün akşam Azerbaycan takımı Zira FK ile karşılaştı.

Ligin hazırlıklarının ikinci etabını Bolu vonresort hotelde sürdüreh kırmızı siyahlı takım ilk hazırlık maçında dün otel sahasında Azerbaycan 1. lig takımı Zira FK ile karşılaştı.

Teknik Direktör Tahsin Tam sakatlığı ve antrenman eksiği olmayan tüm futbolculara forma verdiği maçta iki takım olarak sahaya çıktı.

Çorum FK bu maçın ardından bugün akşam saat 17’de yapacağı antrenmanla ligin hazırlıklarını sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takım kamptaki ikinci hazırlık maçında ise 13 Temmuz cumartesi günü yine Azeri takımı Turan Tovuz ile karşılaşacak.