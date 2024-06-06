Çorum Buharaspor U 17 kadın futbol takımı grubundaki ilk maçında Ladikspor’a deplasmanda 6-1 yenildi.

Salı günü akşamı Samsun Halit Batur sahasında oynanan maça Çorum Buharaspor kadın futbol takımı, Kardelen, Azra, Elif Sude, Zeynep, Ela, Aleyna, Şerife, Elif Kabakçı, Sıla, Melike Sena ve Melika Kiraz onbiri ile çıkarken yedek kulübesinde ise Zeynep Aydın, İrem Su,. Zehra ve Defne ile başladı.

Samsun Ladikspor, Çorum Buharaspor karşısında maça etkili başladı ve erken bulduğu gollerle 6-1 galip ayrılarak gruba üç puanla bayladı.

Dört takımın mücadele ettiği U 17 Ligi Samsun grubunda Çorum Buharaspor takımı ikinci maçında bugün saat 16’da Devane sahasında Samsun Yabancılar Pazarı takımı ile karşılaşacak. Buharaspor son maçında ise 12 Haziran çarşamba günü Amasisspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçı Ertuğrul Boyraz yönetecek

İl Hakem Komitesi bugün oynanacak Çorum Buharaspor- Samsun Yabancılar Pazarı maçını yönetecek hakemleri açıkladı.

Maçı Ertuğrum Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Hatice Yıldırım ve Bahar Çakıca yapacak.