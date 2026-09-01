Arca Çorum FK, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Alman millî santrfor Youssoufa Moukoko’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Moukoko’nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Genç futbolcu, 2026-2027 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇTİ

Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu olan Moukoko, 16 yaş 28 günlükken attığı golle de ligin en genç golcüsü unvanını elde etti.

Almanya A Millî Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nda görev alan Moukoko, ülkesinin Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu oldu.