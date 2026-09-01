Beşiktaş JK Genel Kurul ve Divan Kurulu Üyesi Görkem Bilgi, 6-2'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Çorum FK bugün yenilmedi, kendini Süper Lig’e kabul ettirdi." dedi

'ÇORUM ÜST SIRALARI ZORLAYACAKTIR'

'Bu Çorum FK böyle olacak ise, bir futbolsever olarak başımızın üzerinde yeri olur.' diyen Bilgi; "Çorum FK, hep dalga geçilir, mizah konusu olur vs Türkiye’de… Ancak bir parantez, yatırım yaptılar, stad yaptılar, transfer yaptılar, İstanbul’a taraftarlarıyla geldiler, asla çirkin bir futbol oynamadılar. Zevk verdiler, yediler, attılar… Asla küme düşmeyecekleri gibi üst sıraları da zorlayacaklar. Bu Çorum FK böyle olacak ise, bir futbolsever olarak başımızın üzerinde yeri olur. Çorum FK bugün yenilmedi, kendini Süper Lig’e kabul ettirdi." ifadelerini kullandı