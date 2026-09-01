Süper Lig'de 3.hafta geride kalırken Arca Çorum FK'nın Lecce'den transfer ettiği Ramadani ve Lillestrøm SK'dan transfer edilen Markus Karlsbak performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Büyük umutlarla transfer edilen Ramadani ve Karlsbak beklentilerin uzağında kaldı.

Etkisiz oyunları ile taraftarların da tepkisini toplayan ikilinin bu hafta oynanacak Eyüpspor maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Arnavut oyuncu Ramadani 2 maçta 123 dakika süre alırken, 1 sarı kart gördü.

Norveçli Karlsbakk ise 3 maçta 132 dakika sahada kaldı.