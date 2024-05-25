Ahlatcı Çorum FK’da penaltı atışları sonunda büyük üzüntü vardı.

Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan Çorum FK’da finale penaltılar sonrasında veda etmek zorunda kalmanın büyük üzüntüyü yaşandı.

Maçın sona ermesinin ardından kırmızı siyahlı futbolcular tribündeki yönetim ve taraftarlar göz yaşı döktüler.

Bodrum’da takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar penaltılar sonunda elenen futbolcuları tribüne çağırarak onlara alkışlarlarla verdikleri mücadeleden dolayı moral verdiler.

Bu sırada bir çok futbolcunun göz yaşlarına boğulduğu gözlendi.

Cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyen Ahmet İlhan Özek ise maç sonunda Başkan Oğuzhan Yalçın’ı böyle sarılarak üzüntüyü birlikte yaşadılar.