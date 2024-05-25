Düzce’de dün başlayan ve pazar günü sona erecek olan 7. Avrupa Wushu ve Budakaido Şampiyonasında Çorum Anadolu Spor Kulübünden Sultan Yıldırım mücadele edecek.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda dün başlayan ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek Avrupa Şampiyonasında Çorum Anadolu Spor Kulübünden 11 yıllıd Wushu ve Budakaido sporu yapan Sultan Yıldırım milli takımda mücadele edecek.

Ayrıca bu şampiyonada ilimiz hakemlerinden Feyzullah Kocamaz da hakem olarak görev yapacak.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli takım sporcularına ve hakemlerine başarılar diledi.

Bolat ayrıca her zaman kendilerine destek veren başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise sporun gelişine katkı sunan herkese teşekkür etti.