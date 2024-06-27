Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tek erkekler ve kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu. Tek kadınlarda Özge Yılmaz tek erkeklerde ise Abdullah Talha Yiğenler Türkiye Şampiyonu oldu.

Pazartesi günü çiftler ve karışıklar kategorilerinde yapılan müsabakalar ile başlayan Büyükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası dün teklerde yapılan müsabakalar ile sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Salonunda yapılan Türkiye Şampiyonasında 90 sporcu mücadele etti.

İki gündür devam eden tek kadınlar Türkiye Şampiyonasında zorlu maçlar sonunda İstanbul’dan Özge Yılmaz birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken Yalova’dan Ece Araç ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bursa’dan Simay Kulekçeken bronz madalyanın sahibi olurken İstanbul’dan Gül Pembe Özmaya ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tek erkeklerde ise Adana’dan Abdullah Talha Yiğenler Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken finalde kaybeden İstanbul’dan İbrahim Gündüz ikinci oldu. İstanbul’dan Hakan Iyık üçüncü olarak bronz madalya alırken Adana’dan Ziver Gündüz ise dördüncülük ödülünü aldı.

Final maçının ardından düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu ile Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Demirkan tarafından verildi.