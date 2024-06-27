İskilipspor kulübüne Kapadokya Cup turnuvasında centilmenlik ödülü. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kapadokya Cup turnuvasında mücademle eden İskilipspor kulübü müsabakalardaki centilmen tutumu nedeni ile tertip komitesi tarafından centilmen takım ödülünü aldı.

İskilipspor antrenörü Galip Gül bu güzel organizeyi organize eden Hakan, Rıdvan ve Mehmet Şakir hocalara teşekkür etti. Gül ayrıca turnuvaya katılmaları için destek veren Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, eşorfmanlar için Hayat Kağıt sahibi Hasan Sarı ve tşörtler için Çorumdancom sahibi Taha Arif Tahtası ve Emre Bostancı’ya teşekkür etti.