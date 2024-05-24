U 16 Türkiye Atletizm Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Metehan Özünal ve antrenörü Onur Çağlan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarete Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay da katıldı.

Ziyaret sırasında Atletizm Antrenörü Onur Çağlan çalışmaları ve katıldıkları Türkiye Şampiyonası hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a bilgiler verdi ve destekleri için teşekkür etti.

İl Müdürü Çağlar ise atletizm branşında elde edilen bu başarının son derece mutlulukverici olduğunu belirterek emek veren antrenör ve sporcusunu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.