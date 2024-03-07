Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Taekwondo’da uzun süren sessizliğin ardından bir uluslararası turnuva ve iki Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkmayı başaran sporcu ve antrenörlerini kabul ederek hediye verdi.

11. Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasında sıkletinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Tugay Yolal ve Okul Sporları Taekwondo grup müsabakalarında bir altın iki bronz madalya kazanarak Çorum’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Salim Can Demir, Yağmur Sulutaş ve Burak Daşdan antrenörleri İlhan Aşkın ve Arif Atak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında kabul etti. Kabulde Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şanyuva da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Gençlikspor Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın yeniden yapılanma sürecine giren branşın bu başarılar ile büyük moral bulduğunu ve geleceği daha umutlu baktıklarını belirterek Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a destekleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Taekwondo’yu Çorum’da yeniden eski günlerine taşımak için ellerindengelen çabayı gösterdiklerini belirterek bu başarıların çalışmalara olumlu yansıyacağına inandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.