Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kargı ziyaretinde Kaymakam Taha Soydaş’ı ziyaret etti ve bir dönem vekaleten Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yapan Kazım Karabıyık’a teşekkür plaketi verdi.

İl Müdürü Cemil Çağlar beraberinde Kargılı olan Yeni Spor Salonu Müdürü Hüseyin Karakuş ile birlikte Kargı ilçesindeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu ve ardından Kaymakam Taha Soydaş’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçedeki spor faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulunan Çağlar ve Soydaş ilçedeki spor tesislerinin kullaımı konusunda daha fazla çocuk ve gence ulaşmak için yapılması gerekenler konusunda bir dizi kararlar aldılar.

Öte yandan ziyaret sırasında Kargı Kaymakamlığında çalışan ve bir dönem vekaleten Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapan Kazım Karabıyık’ı ziyaret eden İl Müdürü Çağlar verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti ve plaket verdi.