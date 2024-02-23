Okullu Yıldız Kızlar Dart il birinciliğinde şampiyonluğu Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu kazandı.

Merkez ve İskilip’den okulların mücadele ettiği il birinciliğinde 12 okuldan 50 sporcu yarıştı.

Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan atışlar sonunda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Belinay Ballı, Ela Kurnaz ve Emine Göknur Yurdusay’dan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı.

Yavruturda Ortaokulu Cemre Yiğit, Ecris Üstün ve Nilsu Karaağaç’dan oluşan kadrosu ile ikincilik ödülünün sahibi olurken İskilip Atatürk Ortaokulu Sudenaz Kambur, Belinay Ünal, Elif Demirel ve İrem Nur Tunçbilek’li kadrosu ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Şehit Osman Arslan Kız İmam Hatip Lisesi Elanur Özdemir. Işılay Beril Kaya ve Elif Beyza Suluova’dan oluşan kadrosu ile dördüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Şampiyon olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazanırken müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.