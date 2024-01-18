Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, başarılı milli sporcuları kabul etti ve ödüllendirdi.

Çağlar 15 Yaş altı Badminton çift erkekler Balkan Şampiyonasında üçüncü olan Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya ile Muay Thai Süper Lig final maçını kazanarak Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazazan Abdussamet Uğurlu’yu makamında kabul etti.

Ziyaretlere Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Halil Çöl ve Ferhat Yıldız da katıldı.

15 Yaş altı Badminton’da çift erkeklerde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Yazıçarşı Gençlikspor kulübü sporcuları Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya antrenörleri Bayram Aydın ile birlikte Bulgaristan’da yapılan Baykan Şampiyonasında da üçüncü olarak bronz madalya kazanmışlardı.

Muay Thai Süper Lig final maçını kazanarak hem altın kemeri alan hemde Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan Abdussamet Uğurlu antrenörü Aydın Fırat ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretler sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar gerek ilimizi gerekse ülkemizi başarı ile temsil eden sporcuları tebrik etti ve bu başarıların devamını diledi.

Çağlar İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.