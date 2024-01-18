Okullararası Yıldız Erkekler Floor Curling İl Birinciliğinde Necip Fazıl Kısakürek şampiyon oldu.

TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 10 okuldan 30 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Ömer Gödel, Polat Kurt ve Yağız Kayra Baran’lı kadrosu ile mücadele eden Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kürşat Cem Vargeloğlu, Faik Enes Cesur ve Ömer Kaan Karabacak’lı Gazipaşa Ortaokulu ikinci, Seyit Efe Yılmaz, M.Emin Özkılıç ve Hasan Efe Avcı’lı Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu üçüncülük kupasını alırken Yusuf Çılgın, Berat Kılıcıkesen ve Arda Tunç’lu Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncülük kupasını aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ile Gazipaşa Ortaokulu Çorum’u Rize’de yapılacak grup birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandılar.