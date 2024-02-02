Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık’da spor tesisleri, çalışmaları ve gençlik merkezi faaliyetleri konusunda incelemelerde bulundu.

Çağlar beraberinde Şube Müdürü İsmail Şahan ile birlikte Osmancık Spor Salonu, Osmancık Gençlik Merkezi, Osmancık Yurdu ve Osmancık Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezlerini ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında İlçe Spor Salonu’nda çalışma yapan branşların antrenörleri ve sporcuları ile sohbet eden İl Müdürü Cemil Çağlar çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgiler aldı.

İlçede devam eden yetenek tarama çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Çağlar daha sonra ilçe Gençlik Merkezindeki faaliyetlerle ilgili Gençlik Merkezi müdürlerinden bilgi alarak gençlerle sohbet etti.