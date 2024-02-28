Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Sungurlu’da yapımı tamamlanarak hizmete açılan Güreş Eğitim Merkezinde çalışma yapan sporcuları ve yapımında sona gelinen Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Halil Çöl ile birlikte Sungurlu’da tesislerde incelemelerde bulundu.

Tadilat çalışmaları yapılan Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nde incelemelerde bulunan Çağlar daha sonra yapımı tamamlanarak hizmete açılan Güreş Eğitim Merkezi’nde çalışma yapan güreşçileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Güreş Antrenörü Çelebi Bayır ile çalışmalar ve tesisin son durumu hakkında bilgiler alan Cemil Çağlar, güreş branşında Sungurlu’dan daha büyük başarılar beklediklerini belirterek tesisin artık daha rahat çalışma ortamında büyük şampiyonlara hazırlanacaklarını söyledi.

Çağlar sporcularla da sohbet etti ve onların isteklerini dinledi.

Çağlar daha sonra yapımında sona gelinen Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

Yüzme Havuzunun en kısa sürede tamamlanarak ilçe gençliğinin hizmetine açılacağını belirten Çağlar yapımcı firmadan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.