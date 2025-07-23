Çalıca köyü sakileri köy yolunun bozuk olmasından şikayetçi.

Gazetemize ulaşan köy sakinleri yollarının bozuk olduğunu belirterek 8 yıldır onarılmasını beklediklerini belirttiler.

Özel İdareden 1 yıl önce yolun yapılacağına dair söz aldıklarını ancak hala bunun gerçekleşmediğini kaydeden köy sakinleri, “Önceki dönem İl Genel Meclisinde basın önünde sıcak asfalt sözü verildi. Ancak bu söz gerçekleşmedi. Araçlarımız bozuk yolsa sürekli zarar görüyor. Özel İdarenin bozuk olan yolumuzu onarmasını istiyoruz” dediler.

