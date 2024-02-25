AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, kendisinin paylaştığı bir projeyi hayata geçiren Çorum Belediyesi'ne teşekkür ederken, bir de itirazı oldu.

Asfalt seviyesinden düşük kotta kalmış rögar kapakları ile mazgalların hem elden geçirilerek, hem de seviyesi asfalt kotu ile eşitlenecek şekilde düzenlenmesine dair fikrinin Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilmesini memnuniyetle karşılayan Hüseyin Çalışkan, “Aday adaylığım sürecinde gündeme getirdiğim ve kamuoyunun da bildiği, alın terim ve zihin terim olan, bu ve benzeri fikir ve projelerim hayata geçirilirken ve haberleştirilirken, şahsıma atıfta bulunulmasının şahsıma yönelik hakkın iadesi ve takdiri olduğu kadar, hangi düzeyde olursa olsun şahsıma atıfta bulunan ve teşekkür edene de değer katacağı kanaatindeyim. Bu değer her zaman kıymetli olduğu gibi, bugünlerdeki kıymeti çok daha anlamlıdır.” dedi.

İşte Çalışkan’ın o açıklaması: "20 Kasım 2023 tarihinde AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda, Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım basın toplantısında; ‘teknik alt yapı projelerimiz’ ana başlığı ve şehir içi yol güzergahları ve konfor alt başlığı altında, “Şehir içi yol güzergahlarımızda bulunan, asfalttaki dalga ve bozukluklar onarılacak, bariyerlerin yükseklik ve eğimleri yenilenecek ve daha çok renklendirilecek, asfalt seviyesinden düşük kotta kalmış rögar kapakları ve mazgallar hem elden geçirilerek, hem de seviyesi asfalt kotu ile eşitlenecektir. Bu sayede araçlarımızla seyir halinde iken; hem düşük kottaki rögarlara ve mazgallara düşmeden, hem de düşük kottaki rögarlardan kaçmak için şerit değiştirmeden araç kullanma imkanı sağlanacak ve istenen sürüş konforu elde edilmiş olacaktır.” şeklinde ifade ettiğim hususla ilgili olarak, Çorum Belediyesi ekiplerinin, bu hususu düzeltmek için, Eşref Hoca Caddesi'nde çalışmalara başladığı haberlerini ve çalışmaları gördüm.

Öncelikle aday adaylığım sürecinde, şehrimizin güzelliği ve insanımızın mutluluğu için ifade ettiğim, paylaştığım bilgi, fikir ve projelerimden faydalanılması beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendi adıma, sevenlerim adına ve hemşehrilerim adına emeği geçenlere teşekkür ederim.

Şehrin tümünde bu durum mevcut olup, tümünün elden geçirilmesi genel memnuniyeti sağlayacaktır. Yollardaki dalga, bozukluk, çukurlar ve bariyerlerinde elden geçirilmesi sürüş konforu açısından faydalı olacaktır. Bu sayede düşük kottaki rögar kapakları ve mazgallara düşerek, kaçarak ve şerit değiştirerek araç kullanmak zorunda kalmayacağımız için mutlu bir haber. Yapılırken dikkat edilmesi gereken ise, asfalt ile tam sıfır hale getirmektir. Testi ise şahsi araçlarla yapılabilir.

Aday adaylığım sürecinde gündeme getirdiğim ve kamuoyunun da bildiği, alın terim ve zihin terim olan, bu ve benzeri fikir ve projelerim hayata geçirilirken ve haberleştirilirken, şahsıma atıfta bulunulmasının şahsıma yönelik hakkın iadesi ve takdiri olduğu kadar, hangi düzeyde olursa olsun şahsıma atıfta bulunan ve teşekkür edene de değer katacağı kanaatindeyim. Bu değer her zaman kıymetli olduğu gibi, bugünlerdeki kıymeti çok daha anlamlıdır. Böylece çocuklarımız için de güzel bir örneklik teşkil eder. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”