Çorum’un Alaca ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Günhan Mahallesi Bağlar Sokak’ta Hakan A.’ya ait müstakil evin çatı katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, evin yan tarafında bulunan ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangında evin çatısı tamamen yanarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.