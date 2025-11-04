Arca Çorum FK'da dünkü Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş hedef tahtasına oturdu.

6 HAFTADA 2 GALİBİYET

Ligin 6.haftasında İstanbulspor yenilgisinin ardından Tahsin Tam'ın yerine getirilen Çavuş, 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi.

Çorum FK son 6 haftada sadece Manisa FK ve Hatayspor'u yenebildi.

Çorum FK taraftarları son haftalarda sergilenen futbol ve oyuncuların isteksizliği nedeniyle Çağdaş Çavuş'a tepki gösterdi.

12.hafta sonunda 6.sıraya kadar gerileyen kırmızı siyahlılarda, yönetimin Çağdaş Çavuş'un geleceği ile ilgili bir görüşme yapması bekleniyor.

IĞDIR KADER MAÇI

Çavuş'un Iğdır maçında alınacak skora göre takımda kalıp kalmayacağı netleşmesi öngörülüyor.