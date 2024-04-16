Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta bu tür maçları oynamanın zor olduğunu kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek ‘Ligde play-off yarışın son haftaya kadar devam edecek’ dedi.

Kırmızı siyahlı takımın Altay ile oynadığı maçın ardından teknik adamların teknik toplantısına İzmir’den katılan tek bir gazeteci olmadığı için Serkan Özbalta kısa açıklamasını kulüp sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Serkan Özbalta ligden düşmesi kesinleşmiş rakipler karşısında maç yapmanın bazen işleri zorlaştırdığını belirterek ‘Ligin boyunun kısaldığı son düzlüğe girilen bu haftalarda belirlediğimiz hedefe daha net yaklaşmamız adına kazanmamız gereken bir maçtı. Bunu gerçekleştirebildiğimiz için son derece memnunum. Son maça kadar çekişme devam edecek gibi duruyor. Rakiplerin oynayacağı maçlarla birlikte konumumuzu bir seviye daha görme imkanımız olacak. Oyuncularımı kutlar, galibiyeti bizi her zaman koşulsuz destekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz’ dedi.