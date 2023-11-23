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Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) 15.Olağan Genel Kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu gazetemizi ziyaret etti.

ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yaptığı açıklamada, vakfın 1995 yılında İstanbul’da kurulduğunu ve Çorum'un eğitim, sağlık, spor, tarih, kültür, sanat, doğa ve çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve bu alanlarda birlik ve dayanışmayı sağlamayı hedeflediğini kaydeden ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu, temel amaçlarının ise maddi olanakları kısıtlı olan üniversite öğrencilerine bursla destek vermek ve onları hayata hazırlamak olduğunu söyledi.

Vakfın ana faaliyet konularının başında eğitim, gençlerle iletişim, burs ve kariyer geliştirme toplantıları yapmak olduğunu dile getiren İrfan Balkanlıoğlu, “Vakfımızın bulunduğu bölgelerde yaşayan hemşerilerimizle ve Çorumlu iş insanlarıyla yakın iletişim içinde olmak amacıyla, çeşitli toplantılar, geziler, sosyal dayanışma faaliyetleri yapıyoruz” dedi.

Vakıf olarak şimdiye kadar 20 binin üzerinde üniversite öğrencisine burs verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini ifade eden Balkanlıoğlu, “Gerek hayırseverlerimizden gerekse yönetim kurulu üyelerimizden aldığımız desteklerle üniversite öğrencilerine burs vermeye devam ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz Vakfımıza hiç yük olmadan yalnızca Allah rızası için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Burs desteği için hayırseverlere çağrıda bulunan Balkanlıoğlu, “Daha çok üniversite öğrencisine burs verebilmemiz için hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” diye belirtti.

Vakıf olarak yeni hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Balkanlıoğlu, “Öğrenci yurtları açmak gibi bir hedefimiz var. İstanbul’a 4, Ankara’ya 2 ve Çorum’a 2 tane öğrenci yurdu açmayı planlıyoruz” şeklinde belirtti.

Ziyarete ÇEKVA Başkan Yardımcısı Yaşar Karaaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Feyzullah Kıyıklık, Şerif Akdana, Emre Çakal, Hüseyin Şen, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, Muhasip Üye Hüseyin Kapusuz, ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık ve ÇEKVA Çorum İl Temsilcisi Ahmet Güngör de katıldı.