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Çorum'da görev yapan İngilizce öğretmeni Melike Dibo, 10 yılda hayata geçirdiği 37 Erasmus+ projesiyle yüzlerce öğretmen ve öğrenciye yurt dışında eğitim görme fırsatı sundu.

Çorum'da 2009'da görev yapmaya başladığı köy okulunda bir öğrencisinin en büyük hayalinin "Çorum'a gitmek" olduğunu söylemesinden etkilenen Dibo öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmesine ve yeni ufuklar kazanmalarına yardımcı olmaya karar verdi.

Onlara bu konuda nasıl katkı sağlayabileceğini araştırırken Avrupa Birliği (AB) programlarından haberdar olan Dibo öğrencilerini Çorum'a değil, yurt dışına götürmeye karar verdi.

Kurumların resmi web sitelerinden edindiği bilgilerle hazırladığı ilk 3 projesi kabul edilmeyen Dibo, 2012'de atandığı Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde kendisini geliştirerek tek seferde 3 projesini kabul ettirmeyi başardı.

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerince proje bazlı çalıştaylara davet edilen Dibo, buralarda edindiği tecrübelerle 10 yılda hayata geçirdiği AB'nin hibe desteği sağladığı 37 Erasmus+ projesiyle pek çok öğrencinin hayatına dokundu.

Dibo, AA muhabirine, öğrencilerinin hayallerinin sınırların ötesine taşması gerektiğine inandığını, bu nedenle Erasmus+ projelerine yöneldiğini söyledi.

"Bir çocuğun hayali, sadece 40 kilometre ötedeki Çorum'a gelmek olmamalı." diyen Dibo, öğrencilere çok daha uzakları görmenin mümkün olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

İlk projeleri başarılı olamadığında vazgeçmeyip çalışmaya devam ettiğini belirten Dibo, MEB'in daveti üzerine katıldığı 5 çalıştayda proje yazma konusundaki yetkinliğini artırdığını dile getirdi. Dibo, "2013'ten şu ana kadar 37 projemiz kabul oldu. 250 öğretmen, 450 öğrenci yurt dışını görme imkanı buldu." dedi.

Bir öğrencinin 14-15 yaşında Avrupa'yı görmesinin kişisel gelişimi açısından çok faydalı olduğunun altını çizen Dibo, "Öğrenciler burada kendini yeterince keşfedemeyebiliyor ama yurt dışına götürdüğümüz öyle öğrenciler oldu ki burada 'Nasılsın?' dediğimizde cevap veremeyen bazı çocuklar, orada kendi başına kaybolmak isteyip sonra oteli buldu." diye konuştu.

Projeleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yazmaya özen gösterdiğini anlatan Dibo şöyle devam etti:

Örneğin asosyal öğrencilerin yoğun olduğu bir sınıf için içeriğinde müzik ve tiyatro gibi aktivitelerin bulunduğu bir proje hazırlıyorum. Sosyal hayatta kendini ifade edemeyen bir insan, sanatsal faaliyetlerde ön plana çıkabiliyor. Mesela burada mikrofonu eline alıp kendini tanıtmaya çekinebilecek 6 öğrencimiz, Litvanya'da yabancı öğrencilerle 'Erik Dalı' oynadı. Amaç gezmek değil, öğrencilerin ihtiyacını karşılayabilmek. Oradan döndüklerinde kendi potansiyellerini keşfetsinler ve meslek hayatlarında uygulasınlar istiyoruz."

- "Artık insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorum"

12. sınıf öğrencisi Pelinsu Şimşek, proje kapsamında Romanya'ya gittiğini ve birçok ülkeden arkadaş edindiğini anlattı.

Barış Çınar da 10. sınıfta ilk kez yurt dışına çıktıktan sonra okulda yabancı dil bölümünü seçmeye karar verdiğini ve bu alanda eğitime yoğunlaştığını dile getirdi.

Şeyma Ünal da Erasmus+ projesiyle bir hafta Almanya'da bulunduğunu belirterek "Orada birçok ülkeden insanlarla tanıştık ve oralarda neler olduğunu öğrendik. Kendi ülkemizle başka ülkeleri kıyaslama imkanımız oldu. Ülkemizin olumlu özelliklerini anlatıp onların olumlu özelliklerini öğrenmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Işıl Aydın ise bir hafta İspanya'da bulunma fırsatı bulduğunu aktararak "Önceden sessiz, sakin bir kişiydim ama Avrupa'ya gittikten sonra bunu yendim. Artık insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorum. Şimdi tek başıma yurt dışına çıkma konusunda kendime güveniyorum. Bu benim için çok güzel." dedi.