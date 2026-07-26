Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik düzenlenen eğitim programı Çorum'da tamamlandı.

16-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, Çorum'un yanı sıra farklı illerden gelen toplam 109 yönetici adayı katıldı. Eğitim süresince adaylara eğitim yönetimi, liderlik, okul yönetimi, iletişim, mevzuat ve yöneticilik becerileri başta olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı eğitim verildi.

Programın son gününde İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitim gören yönetici adaylarını ziyaret ederek eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programı başarıyla tamamlayan adayları tebrik eden Çağlar, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek e-Sınav öncesinde tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

Ziyarette İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ile Şube Müdürü Nusret Muçen de yer aldı. Program sonunda yönetici adaylarına ikramda bulunulurken, gerçekleştirilen sohbetlerde adayların görüş ve değerlendirmeleri dinlendi.

Eğitim programını tamamlayan yönetici adayları, Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek e-Sınav'a katılacak. Sınavda başarılı olan adaylar, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeye hak kazanacak.