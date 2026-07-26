2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri derecelerle Çorum'un gururu olan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.
Öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, havacılık ve savunma sanayisine yönelik çeşitli etkinliklere katıldı. Alanında uzman isimlerle bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.
TUSAŞ'ta yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulan başarılı öğrenciler, mühendislik mesleğine ilişkin önemli deneyimler edinirken, kariyer planlamaları açısından da ilham verici bir gün geçirdi.