Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, olağan toplantısını Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Cemiyet Başkanı Şevket Erzen başkanlığında toplanan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gündemindeki konuları görüştü.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Gazeteciler Cemiyeti’nin önümüzdeki süreçte planlandığı etkinlik ve çalışmalar görüşülürken, Çorum basınının içinde bulunduğu sorunlar da masaya yatırıldı.
Şevket Erzen, ayrıca Basın İlan Kurumu’nun Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 32. Dönem 5. Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler de verdi.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu toplantısına, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Yalçın kent dışında olması nedeniyle katılamazken, Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim, Sadık Örgel, Ali Özdemir, Taner Şimşek, Nihat Karalar ve Volkan Sinayuç katıldı.
Erzen, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilen Volkan Sinayuç’u kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi.