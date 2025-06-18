U 11’de çeyrek finale yükselen yedi takım belli oldu sekizinci takım ise bugün belli olacak.

Dört grupta 4 takımın mücadele ettiği U 11 liginde tek devreli maçlar sonunda A grubundan Vefa Gençlikspor birinci Hitit Anadoluspor ikinci olarak B grubundan Sungurlu Belediyespor birinci Arca Çorum FK ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldiler.

C grubundan ise Mimar Sinanspor birinci Hattuşa Gençlikspor takımı ise ikinci olarak çeyrek final bileti aldılar, D grubunda ise Çorum İdman Yurdu takımı lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Grupta Çorungücüspor ile 1907 Gençlikspor takımları ise 10’ar puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. İki takımın ikili averajı ve genel averajı eşit olması nedeni ile iki takım bugün çeyrek finale yükselen son takımı belirlemek için baraj maçında karşılaşacaklar. Saat 17’de itfaiye sahasında oynanacak maçı kazanan takım son çeyrek finalist olacak.

Çeyrek final maçları ise 21 Haziran cumartesi günü oynanacak. Çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oldu. Vefa Gençlikspor ile bugün oynanacak Çorumgücü- 1907 Gençlikspor karşılaşacak. Diğer çeyrek final maçlarında Sungurlu Belediyespor- Hattuşa Gençlikspor, Mimar Sinanspor- Çorum FK ve Çorum İdman Yurdu Hitit Anadoluspor takımları yarı finalist olmak için karşılaşacak.

İl birinciliğinde yarı final maçları 25 Haziran çarşamba günü final maçı ise 28 Haziran cumartesi günü oynanacak ve kupalar sahibini bulacak