Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD)’nin yeni başkanı Mehmet Ünal oldu.

ÇESİAD genel kurulu, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Neslihan Yurdagül’ün aday olmadığı genel kurulda derneğin yeni başkanlığına iş insanı Mehmet Ünal seçildi.

Ünal, Yurdagül’e ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ünal, başkanlığındaki derneğin yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Mehmet Yıldırım, Tuncay Özkan, Adnan Alıç, Ahmet Cihat Yıldız, Tunay Özkan, İsmail Çağatay Çağlar, Muhammed Demirel, Emel Bilenoğlu, Esat İnkaya, Osman Oğuzhan Toker, Rabia Acar Çelik, Sevgi Fişkin, Sultan Ballı, Coşkun Tüfenkçi, Yasin Caner, Mustafa Yaz, Gülşah Acar Alkan, Aslan Pür, Canan Ahirzaman, Gülsüm Adıgüzel, Recep Akça.”

Denetim kurulu ise Davut Mücahit, Erkan Bayram, Aziz Uysal, Sururi Onan, Zeynep Rabia Çetin ve Duman Örk’ten oluştu.