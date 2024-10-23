Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) İstanbul’da üniversite eğitimi alan Çorumlu öğrencileri buluşturdu.

Boğaz turunun ardından kahvaltı programı düzenledi.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni dönem eğitim öğretim yılında derneğimize burs için başvuran tüm öğrencilerimize İstanbul'un güzelliğini tanıtmak ve hoşgeldiniz demek istedik. Çocuklarımızın İstanbul'da Ankara'da birlik ve beraberliğini sağlamak birbirlerini tanıtmak birbirlerine destek olmasına öncülük yapmak istiyoruz. Bu düşünce ile yaklaşık 500 öğrencimize kahvaltı ve Valide Sultan gemisiyle boğaz turu organizasyonu gerçekleştirdik.

Onlara keyifli ve mutlu bir hafta sonu yaşatabildiysek ÇESİAD yönetimi olarak çok mutlu oluyoruz. Bu organizasyonda emeklerini esirgemeyen bize ev sahipliği yapan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürümüz hemşerimiz Sayın Arif Özsoy Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi.