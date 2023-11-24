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Evlilik kredisine ilişkin yeni detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.

Aile ve Gençlik Fonu'nun vereceği evlilik kredisiyle pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlanacak. Cumhurbaşkanı Yılmaz "Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor" ifadesini kullandı.

Yılmaz, OVP kapsamında ilk evini alacaklara verilecek kredi desteğine ilişkin olarak da "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" açıklamasında yaptı.

150 BİN LİRA İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ 4 YILLIK EVLİLİK KREDİSİ

Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Yılmaz "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" dedi.

İLK EVİNİ ALACAKLARA DESTEK VERİLECEK

Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söyledi:

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Haber7.com