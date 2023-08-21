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Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) Başkanı Ömer Ergüder, yerli üreticinin ithalata karşı korunması gerektiğini belirtti.

Yerli üreticinin ithalata karşı korunması için de gümrük vergilerinin artırılması gerektiğini belirten Ergüder, “Şu anda cevize yönelik uygulanan gümrük vergisi, yüzde 4. Ancak beş yıl önce bu oran yüzde 43’tü. Son zamanlarda ülkemize çok fazla ithal ceviz giriyor. Bu da yerli üreticilerin önündeki en büyük engellerden biri. Gümrük vergilerinin yükseltilmesiyle hem yeni yatırımlar artacaktır hem de 250 milyon dolarlık cari açığın kapanması sağlanacaktır” dedi.

Türkiye, sağlıklı meyveler arasında yer alan ceviz tüketiminde ilk üç ülke arasında yer alıyor. Türkiye pek çok tarımsal üründe kendi ihtiyacından fazlasını üretip ihraç ederken, tükettiği cevizin üçte ikisini ithal ediyor. Ceviz ithalatının önüne geçilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için acil adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Ergüder, gümrük vergilerinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

‘DOĞRU TEŞVİK VE PLANLAMAYLA 250 MİLYON DOLARLIK CARİ AÇIĞI KAPATABİLİRİZ’

Ergüder yaptığı açıklamada, ceviz üreticilerinin masraflarını 6-8 yılda, yatırımlarının karşılığını ise 12-14 senede aldıklarını belirtti.

Ceviz bahçelerinin kurulup üretimlerin Amerika, Şili ve Çin gibi ülkelerle rekabet edilebilir hale gelmesi için ucuz ve kalitesiz ithalata karşı korunabilmesi gerektiğinin altını çizen Ergüder, “Türkiye ve Orta Asya, cevizin anayurdu. Ceviz tüketiminde ise dünya sıralamasında ilk üçteyiz. Ama buna rağmen şu anda tükettiğimiz cevizin sadece üçte birini üretebiliyoruz. Ülkemiz kendi ceviz ihtiyacının büyük bir kısmını ithalat yoluyla karşılıyor. Türkiye’ye en çok ABD (Kaliforniya), Şili ve Çin’den ithal ceviz geliyor. Günümüz şartlarında dünya ile rekabet edebilecek verimli bir ceviz bahçesi yatırımı yapılması ve bilimsel metotlarla işletilmesi için yerli bir üreticinin 1 kilogram kaliteli yerli cevizini 3.68 dolara satması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz yıl düşük kaliteli ithal ürünler, 2.5 dolardan piyasaya sürüldü. Eski mahsul ithal ürünler hem mevcut yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratıyor hem de üretimi artırabilecek yeni yatırımcıların ceviz işletmeciliğine adım atmasını engelliyor. Doğru teşvik ve planlamayla cevizdeki 250 milyon dolar cari açığı kapatabiliriz” diye konuştu.

‘GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 43 SEVİYESİNE ÇIKARILMALI’

Ceviz üretiminin artabilmesi için öncelikle yerli üreticinin ithalata karşı korunması gerektiğinin altını çizen Ergüder, “Bunun için ilk olarak cevize yönelik uygulanan gümrük vergilerinin, üretim ihtiyacını karşılar duruma gelene kadar yükseltilmesi gerekiyor. 2018 yılına kadar uzun yıllar boyunca yüzde 43 olan gümrük vergisi, maalesef son yıllarda ilk önce yüzde 25’e, sonrasında yüzde 15’e ve en son da yüzde 4’e düşürüldü. Son birkaç yıldır filizlenmeye başlayan sektörümüze destek ve koruma sağlayabilmek için gümrük vergisi oranın 2018 yılı öncesindeki rakamlara revize edilmesi çok büyük faydalı olacaktır. Böylece Türkiye’de yapılacak ceviz üretimi için yeni yatırımlar artabilecek ve ortaya çıkacak ölçek sayesinde de hem maliyet hem de satış fiyatlarında dünyayla yarışır hale gelebileceğiz” dedi.