Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

‘Öğretmenleri mağdur etmenin derdine düştüler’ ‘Öğretmenleri mağdur etmenin derdine düştüler’

Başkan Cebeci, Oğuzlar Altın Koz Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında ilçenin dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

20241214 113528Belediye Başkanı olduktan sonra, insanların bölgeyi tanımadığının farkına vardığını söyleyen Cebeci, hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı.

I M G 20241214 W A0036İlçede turizmi geliştirmek adına projeler geliştirdiklerini anlatan Cebeci, “Denizi olmayan Çorum ilimizi, baraj üzerine yapacağımız yüzer havuz projemizi hayata geçirerek tatile gidemeyen insanlarımızın ayağına denizi getireceğiz. İnsanlarımızın tekne turlarının yapıldığı, kanolara, yunuslara binildiği, yelken yarışlarının yapıldığı, olta balıkçılarının huzur bulduğu bir bölge hayalimizdir.” dedi.

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Editör: Yüksel Basar