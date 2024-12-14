Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Cebeci, Oğuzlar Altın Koz Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında ilçenin dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı olduktan sonra, insanların bölgeyi tanımadığının farkına vardığını söyleyen Cebeci, hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı.

İlçede turizmi geliştirmek adına projeler geliştirdiklerini anlatan Cebeci, “Denizi olmayan Çorum ilimizi, baraj üzerine yapacağımız yüzer havuz projemizi hayata geçirerek tatile gidemeyen insanlarımızın ayağına denizi getireceğiz. İnsanlarımızın tekne turlarının yapıldığı, kanolara, yunuslara binildiği, yelken yarışlarının yapıldığı, olta balıkçılarının huzur bulduğu bir bölge hayalimizdir.” dedi.