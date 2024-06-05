Çorum Valiliği Ek binada hizmet veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Temmuz ayından itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

İhalesi 20 Aralık 2022 tarihinde yapılan yeni Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü binası tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Temmuz ayından itibaren Çorum halkına yeni binada hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 67 milyon liraya mal olan yeni binada 50 adet personel odası, 11 adet şube müdürü odası, 2 adet il müdür yardımcısı odası, 1 adet milli emlak müdürü odası, 1 adet il müdürü odası, 2 adet müfettiş odası, şube müdürlükleri için toplantı odaları, çok amaçlı salon (35 kişilik), kafeterya (24 kişilik), yemek salonu (44 kişilik), 4 adet misafir odası, arşivler, kapalı otopark (16 adet), açık otopark (44 adet, 4 adedi engelli otoparkı) bulunuyor.