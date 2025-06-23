28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta dördüncü maçlar tamamlandı.

İki gruptan çeyrek finale yükselen takımlar büyük oranda belli oldu.

CNR Elektirik takımı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini Ata-Ser Yapı karşısında ilk dakikalarda Metin ile bulduğu golle öne geçti son dakikalarda Rıdvan ile skoru 2-0 yaparak üç puanın sahibi oldu ve 9 puanla zirvede yer aldı. Ataser Yapı ise dördüncü maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise ilk üç için iddialanmak isteyen ÇRM İlk Adım Gıda ile Kokoreççi Uğur arasındaki maç turnuvanın en çok gol atılan maçlarından birisi oldu.

İki takımında açık futbolu tercih ettiği maçtan Kokoreçci Uğur 6-3 galip ayrılarak bu galibiyet ile çeyrek finali büyük oranda garantiledi. ÇRM İlk Adım Gıda ise üç puanda kaldı.

Dördüncü haftanın diğer maçında Bi Kitapevi ile Asal Mühendislik arasındaki kritik maçta Bi Kitap evi ilk dakikalarda Hasan Bal ile öne geçti sonraki bölümde Asal Mühendislik için bassı kurdu ancak golü bulamadı son bölümde risk alan rakibi önünde Bi Kitapevi Ali Kemal ve Murat’ın golleri ile maçı 3-0 kazanarak çeyrek firali garantiledi.

Grupta son hafta maçları öncesinde Kokoreçci Uğur ile Bi Kitapevi sürpriz yaşamazlarla çeyrek finali garantileri. CNR Elektrik ile Asal Mühendislik maçı da gruptan çıkan üçüncü takımı belirleyecek gibi görülüyor.

Siyah Grupta ise Çorum Sürücü Kursu çeyrek finali garantiledi, Bolat Harita Mühendislik ise çeyrek finale çok yakın. Haftanın kritik maçında Çorum Sürücü Kursu, Çopraşıklı Deli Kadirspor karşısında her iki yarının ilk dakikalarında Arif ve Sedat’ın golleri ile 2-0 öne geçti.

Son bölümde Muhammed ile golü bulan Çopraşıklı Deli Kadir’in çabası puan getirmeye yetmedi.

Bu galibiyet ile Çorum Sürücü Kürsü 7 puanla çeyrek finali garantiledi.

Çopraşıklı Deli Kadirspor ise maçlarını 7 puanla tamamladı. Bolat Harita ise Nurkaya Group karşısında 8-0 galip gelerek 5 puanla çüyrek final için büyük avantaj yakaladı.

Son hafta Çorum Sürücü Kurcu, Nurkaya Group, Bolat Harita ise Düvencispor maçlarını kazanmaları halinde ilk iki olarak çeyrek finale yükselecekler. Çopraşıklı Deli Kadirspor ise baraj maçı oynayacak.