Muay Thai 1. Kademe antrenör kursu dün yapılan yazılı sınavla tamamlandı.

Türkiyenin çeşitli illerinden 44 kursiyerin katıldığı ve 18 Haziran’da başlayan kurs dün yapılan yazılı sınav ile sona erdi.

Kurs hocalığını Şahin Güler, Müdürlüğünü Sinan Duman, Oyun kullarınını ise Tuncay Karaal’ın yaptığı kursta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi olarak Necati Çamiçi, Gözetmenliğini ise İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz yaptı.

İlk gün verilen derslerin ardından ikinci ve üçüncü günde ise salonda uygulamalı eğitim ile devam eden kurs dün yapılan yazılı sınav ile sona erdi. Sınav sonunda başarılı olanlar 1. Kademe antrenör belgesi almaya hak kazanacaklar.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu kursu ziyaret ederek antrenörlerden bilgiler aldı ve kursa katılan antrenör adaylarına başarılar diledi.