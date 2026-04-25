Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor grupta son maçında bugün Selçuklu Belediyespor karşısına liderlik için çıkacak.

Grupta ilk iki sırayı garantileyen Çorum Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor arasındaki maçı kazanan takım play-off’a lider olarak ve avantajlı sıradan çıkacak.

Bugün saat 15’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak Çorum Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor arasındaki maç öncesi iki takımında puanları eşit.

Ligde dokuz maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik alarak 16’şar puanla ilk iki sırada bulunan iki takım arasındaki karşılaşmayı kazanan takım ligi lider olarak tamamlayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Çorum Belediyespor rakibine deplasmanda 79-69 mağlup olmuştu.

Bugün evinde kazanarak hem rövanşı almak hemde lider olarak play-off oynamak isteyen Çorum Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine.

Takım antrenörü Ömer Mumcu hedeflerine ulaşmak için galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirterek bu zorlu maçta Çorumlu basketbol severlerin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Takım olarak her maç üzerine koyarak devam ettiklerini belirten Mumcu bugünde evlerinde kazanarak play-off maçlarına avantajlı sıradan başlamak istediklerini söyledi.

Beş grupta oynanan Bölgesel Ligde ilk üç sırayı alan 15 takım ile birlikte beş grupta en iyi dördüncü takım play-off oynayacak.

Takımların aldığı puanlara göre birden on altıya kadar takımlar sıralanacak ve bu sıralama sonunda ilk sıra ile son sıradaki takım eşleşerek 16 takım çift maçlı eleminasyon sistemine göre karşılaşacaklar.

Maçın baş hakemliğini Alican Yılmaz yaparken yardımcılıklarını ise Tahir Eroğlu ve Kevsen Sungur yapacak. Maçın temsilcisi ise Sadık Öztürk.