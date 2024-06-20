Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, 106 gün sonra yakalandı.

İkili yakalanmalarının ardından 18 Haziran'da Baston'da hakim karşısına çıktı.

Hakim, Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Haziran TSİ 16:00’ya ertelendi.

Anne Tok'un ardından Timur Cihantimur'un çocuk mahkemesindeki duruşması da ertelendi.

İlk görsel geldi

Ertelenen davaların ardından Timur Cihantimur'un ıslah evindeki yeni görüntüsü medyaya düştü. Gündeme gelen görselde Timur Cihantimur'la ilgili bilgilere yer verildiği ve "federal suç" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Takipten kurtulmak için 8 ayrı hat kullandı

Eylem Tok'un polisin takibinden kurtulmak için 8 ayrı telefon hattı kullandığı öğrenildi.

Ayrıca Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Son olarak mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

Ensonhaber