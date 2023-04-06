Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisi Çorum İl Başkanları, AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Günay’a yapılan saldırıyı kınayıp, geçmiş olsun dileklerini ileten il başkanlarının mesajları şöyle:

CHP İl Başkanı Ümit Er:

“Çorum AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Mafyavari bir yöntemle, gece geç saatlerde evine dönerken saldırıya uğrayıp yaralanan İl Başkanı Murat Günay'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız:

“AK Parti Çorum İl Başkanı Sayın Murat Günay’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

DEVA Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker:

“Basında yer alan AK Parti İl Başkanı Sayın Murat Günay’a yapılan saldırı haberlerini üzüntü ile takip ettim. Siyasi şiddetin zirve yaptığına ve buna acilen tüm partiler nezdinde dur demenin zamanı geldiğini belirtmek istiyorum. Görüş ve fikirlerimiz ne olursa olsun, bizler bu şehre hizmet eden, zamanından, işinden, ailesinden feragat ederek halkımız için çalışan Türk siyaset camiası fertleriyiz. Görüşümüzün farklılığı veya siyasi rekabetimiz gereği bu tür bir olaya sessiz kalıp, zil takıp oynayacağımız sanılıyorsa, kimse bizden bunu beklemesin. DEVA Partisi olarak Türk siyasetinde dostluğu ve huzuru benimseyen, şiddetin her türlüsüne karşı duran, birleştirici bir misyona sahip olduğumuzun altını çizmek isterim.

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Partim, teşkilatım ve şahsım adına Sayın Murat Günay’a en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” (Haber Merkezi)