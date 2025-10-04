Geçtiğimiz Pazar günü yapılan olağan CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde başkan seçilen Resul Yiğitoğlu, görevine resmen başladı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, görevini yeni başkan Resul Yiğitoğlu’na devretti.

Devir-teslim töreni İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve partililerin katılımı ile yapılırken, partinin mührü ve kayıt evrakları yeni başkan Resul Yiğitoğlu’na teslim edildi.

Seçim Kurulu’ndan mazbataların alınmasının ardından parti binasında düzenlenen devir-teslim törenine; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, önceki dönem milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan İl Başkanı Dinçer Solmaz, merkez ilçe seçiminin bir yarış neticesinde tamamlandığını, demokrasilerde yarışların doğal olduğunu söyledi.

Rekabetlerin doğal olduğunu ve hafta sonu yaşanan seçimde rekabetin getirdiği tatlı sert görüntüler yaşandığını dile getiren Solmaz, "Biz öyle bir büyük aileyiz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak o gün yarıştığımız arkadaşlarımızla rekabetin gereği yaşanan tatlı sert atışmalarımız o gün o salonda kalmıştır. O salonda bulunan herkes partimizin bir neferidir, neferi olmaya devam edecektir. İki listemiz yarışmıştı. Her iki listenin paydaşlarına da destekçilerine de teşekkür ediyorum. Artık liste rengi kalmamıştır. Bu birlik beraberlik duygusuyla amacımız partimizi yapılacak ilk seçimlerde birinci parti yapmak ve tutsak bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sandığın başına getirerek Cumhurbaşkanı yapana kadar bu mücadelemizi sürdürmektir" dedi.

Solmaz, görevi devreden Utku Ulaş Taşar ve yönetimine emekleri için teşekkür etti. Yeni ilçe başkanı Yiğitoğlu'na ve ekibine de görevinde başarılar diledi.

"KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ"

Yiğitoğlu ise konuşmasında seçim sürecinde yanlarında olan desteğini esirgemeyen tüm partililere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Yiğitoğlu, "İnandığımız değerler için çıktığımız bu yolda örgütümüze, delegelerimize kadınlarımıza ve gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Mazbata sadece bir kağıt parçası değil halkın iradesi ve sorumluluğunun bir belgesidir. Bu sorumluluğun bilinciyle kimseyi ayırmadan ve herkesi kucaklayarak çalışacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu.

Yiğitoğlu konuşmasının ardından görevi devraldığı Utku Ulaş Taşar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Taşar da gönül rahatlığıyla görevi Resul Yiğitoğlu'na emanet ettiğini belirterek başarılar diledi.

Resul Yiğitoğlu, devir-teslim töreninin ardından tebrikleri kabul etti. Makamına geçen Yiğitoğlu, görevine başladı.