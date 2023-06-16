FATİH AKBAŞ
Türk Kızılay Çorum Şubesi Giyim ve Gıda Dağıtım Merkezi yeni yerinde faaliyete başladı.
Kızılay Giyim ve Gıda Dağıtım Merkezi’nin Yunus Emre İş Merkezi 3.kata taşınması nedeniyle açılış töreni yapıldı.
Açılış törenine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ile çok sayıda davetli katıldı.
Akşemseddin Cami İmam Hatibi Zeki Akbatu’nun yaptığı duanın ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.
Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, protokol üyelerine merkez hakkında bilgi verdi.