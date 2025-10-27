Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 102. yılı nedeniyle Cumhuriyet Balosu düzenledi.

Büyük bir coşkunun yaşandığı gecede zeybek gösterisi nefes keserken, yerel sanatçıların canlı müziği eşliğinde halaylar çekildi, hep birlikte marşlar söylendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu, Yıldızpark'ta gerçekleştirildi.

Tecrübeli sunucu Özkömürcü’nün sunumunda düzenlenen geceye yerel sanatçıların canlı müzikleri anlam katarken, tıka basa doldurulan salonda büyük bir coşku hakimdi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Baloya; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçe başkanları, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan gecede; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile Milletvekili Mehmet Tahtasız da birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Yiğitoğlu, Solmaz ve Tahtasız, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını vurgulayarak, birlik ve beraberlik içerisinde partiyi iktidara getirmenin mücadelesi içerisinde olduklarını açıkladılar.

TÜRKÜ DOLU GECE

Nazlı Kalender ile Ercan Aygün’ün konseri ile renklenen gecede katılımcılar bol bol halay çekti. Müzisyen Dinçer Şimşek ve Ali Bektaş’ın da eşlik ettiği konser, katılımcılara türkü dolu saatler yaşattı.

KADEŞ’TEN ZEYBEK GÖSTERİSİ

Gecede ayrıda KADEŞ Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ekibi, zeybek gösteri yaptı. Gençlerin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ettiği gece, cumhuriyetin şanına yakışır bir şekilde tamamlandı. Gecenin sonunda katılımcılar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirdi.

Salonun tamamen dolduğu etkinlik, oldukça coşkulu ve görkemli geçti.

Gecede bağlama, cura saz ve bazı tablolar açık artırma usulü ile satışa çıkartıldı.

Katılımcılar gerek açık artırmaya destek vererek, gerekse bağışlarıyla partiye maddi katkı sağladı.

Bu arada geçen yıl düzenlenen Cumhuriyet Balosunda partiye kazandırılan yeni araç için katkı sağlayan ve emeği geçen kişilere plaket verildi. Mustafa Barlık, Abdullah Çolak, Şemsi Özdemir, Mehmet Ali Yıldız, Halis Durkaya, Naki Özkubat, Ali Dursun, Utku Ulaş Taşar ve Cemal Demir adına hazırlanan plaketler, kendilerine veya temsilcilerine parti yöneticileri tarafından takdim edildi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, açık artırmaya çıkartılan eserleri satın alarak partiye katkı sağlayan, geceyi onurlandıran tüm konuklara teşekkür etti.

Solmaz ve Yiğitoğlu, gecede ayrıca İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Halk-Lis Başkanı Benan Sir’e katkılarından dolayı plaket verdi.